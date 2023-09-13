كوريا تضيف 268 ألف وظيفة في أغسطس

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أضافت كوريا الجنوبية 268 ألف وظيفة في شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ في الشهر الماضي 28 مليونا و678 ألفا، بزيادة مقدارها 268 ألفا على أساس سنوي. وبذلك ظل نمو الوظائف فوق مستوى 200 ألف للشهر الثاني على التوالي، وأظهر ارتفاعا طفيفا عن 211 ألفا تمت إضافتها في شهر يوليو.ومع ذلك، يعد هذا انخفاضا حادا بالمقارنة مع ما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، عندما تمت إضافة ما بين 300 ألف إلى 400 ألف وظيفة كل شهر.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 63.1% في أغسطس. وارتفع المعدل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.7 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 69.6% في أغسطس.وارتفع عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بمقدار 304 آلاف. ومع ذلك، انخفض الرقم بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 103 آلاف على أساس سنوي في أغسطس، وهو الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض لهذه الفئة العمرية.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 2% الشهر الماضي.