واشنطن تحذر من اتخاذ إجراءات إذا زوّدت كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة

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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا من أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا وافقت كوريا الشمالية على تزويد روسيا بالأسلحة.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميللر" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، قائلا إن الولايات المتحدة كانت واضحة جدا في أن أي نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا سوف ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأضاف "ميللر" أن الولايات المتحدة سوف تراقب أي تطورات، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات لمحاسبة جميع الأطراف المشاركة في صفقة الأسلحة هذه.وكان المتحدث الأمريكي قد أدلى بتصريحات مماثلة في اليوم الأسبق، قال فيها إن الولايات المتحدة تطبق عقوبات صارمة ضد أي كيان أو دولة تدعم الحرب الروسية، وأضاف أنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة إذا لزم الأمر.ومن ناحية أخرى، حثّ "باتريك رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أمس الثلاثاء، كوريا الشمالية على الالتزام بتعهداتها بعدم تقديم أسلحة لروسيا، وقال إن ذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب غير الضرورية في أوكرانيا.