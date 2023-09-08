كوريا تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية للمغرب

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وسط تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب 2900 قتيل، قررت الحكومة الكورية تقديم مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها مليوني دولار إلى المملكة المغربية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية قررت تقديم مليوني دولار من المساعدات الإنسانية للمغرب، بما في ذلك إرسال فريق إغاثة وتوفير مواد للإغاثة، لدعم الجهود الهادفة للتغلب على الأضرار الناجمة عن الزلزال.وأضاف أن الحكومة الكورية أخطرت الجانب المغربي بهذا القرار عن طريق القنوات الدبلوماسية، وأنها تجرى مشاورات مع الرباط بهذا الشأن.وأعرب المتحدث "إيم" عن تعازي الحكومة الكورية للحكومة والشعب المغربي في ضحايا الزلزال، متمنيا للمملكة المغربية التعافي من أضرار الزلزال في أسرع وقت.