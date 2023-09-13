يون يوافق على إقالة رئيس كي بي إس

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وافق الرئيس "يون صوك يول" على اقتراح بإقالة "كيم أوي تشول" المدير التنفيذي لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس".وأصدر المكتب الرئاسي إشعارا أمس الثلاثاء يؤكد موافقة الرئيس يون على الاقتراح الذي أقره مجلس إدارة "كي بي إس" في وقت سابق من يوم أمس.وقد صوت مجلس إدارة هيئة الإذاعة الكورية العامة على إقالة الرئيس التنفيذي كيم صباح أمس، مع بقاء أكثر من عام على انتهاء ولايته.وخلال اجتماع عقد في مقر كي بي إس في سيول، صوت ستة من أصل أحد عشر عضوا في مجلس الإدارة، الذين يعتبرون متحالفين مع المعسكر الحاكم، لصالح إقالة كيم، بينما امتنع الخمسة الباقون، المتحالفون مع تكتل المعارضة، عن التصويت احتجاجا على ذلك.وكان قد تم تعيين كيم لفترة ثلاثة أعوام في ديسمبر من عام 2021 في ظل إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين".