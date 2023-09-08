رئيسا الوزراء الكوري والتشيكي يتفقان على تعزيز التعاون في الطاقة والبنية التحتية

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التقى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أمس الثلاثاء في براغ مع نظيره التشيكي "بيترو فيالا"، واتفق معه على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبينة التحتية.وقال رئيس الوزراء "هان" إن كوريا الجنوبية والتشيك توسعان التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية إلى جانب التبادلات البشرية منذ أن تم رفع العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية في عام 2015.ودعا "هان" الجانب التشيكي إلى تنمية التعاون في مجالات محطات الطاقة النووية، والصناعات الهيدروجينية، والسكك الحديدة السريعة، والصناعات الدفاعية. كما اقترح بذل جهود مشتركة لتوسيع التجارة والاستثمارات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 4.2 مليار دولار في العام الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد استثمرت 161 مليون دولار في التشيك في العام الماضي، وتمارس شركات "هيون ديه" للسيارات، و"نيكسن" للإطارات، و"هيون ديه موبيس"، و"دوسان" للصناعات الثقيلة، و"سام سونغ" للإلكترونيات أعمالها في التشيك.ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء التشيكي "فيالا" بمساهمة الشركات الكورية في تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في زيادة استثمارات الشركات الكورية في التشيك.وتقاسم الجانبان الآراء على أهمية التضامن الدولي للقضاء على الحرب في أوكرانيا واستعادة السلام في المنطقة، وإعادة ما دمرته الحرب.