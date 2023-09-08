روسيا تزيد صادراتها من النفط المكرر لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تبين أن روسيا قد قامت بزيادة صادراتها من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي.وأظهرت بيانات للجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي أن روسيا قد صدّرت في شهر مايو 2593 برميلا، وفي يونيو 2305 براميل، من النفط المكرر لكوريا الشمالية، وزادت صادراتها إلى 10 آلاف و933 برميلا في يوليو.وقد وصل حجم صادرات روسيا من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية إلى ذروته في شهر يناير الماضي بـ44 ألف برميل، ثم سجل انخفاضا حتى شهر يونيو.وبلغ إجمالي حجم النفط المكرر الذي استوردته كوريا الشمالية من روسيا في أول 7 أشهر من هذا العام 79 ألفا و904 براميل.الجدير بالذكر أن الشائعات التي تفيد بأن كوريا الشمالية تخطط لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا، قد انتشرت بعد مشاركة وزير الدفاع الروسي في عرض عسكري كوري شمالي يوم السابع والعشرين من يوليو.