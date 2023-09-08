كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن باليستيين قصيري المدى من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الساعة 11:43 من صباح اليوم الأربعاء.وحلق كل من الصاروخين لمسافة بلغت حوالي 650 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر الشرقي.وتقوم سلطات المخابرات الكورية والأمريكية حاليا بتحليل التفاصيل المتعلقة بالصاروخين.وأدانت هيئة الأركان المشتركة عملية الإطلاق باعتبارها انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستفزازا خطيرا يشكل تهديدا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا للمجتمع الدولي.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي سيقوم بتشديد إجراءات المراقبة والرصد، مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وسيراقب الوضع عن كثب.وجاء هذا الإطلاق بعد أسبوعين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي أيضا يوم الثلاثين من شهر أغسطس الماضي.