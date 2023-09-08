إقامة عرض عسكري في سيول احتفالا بالذكرى الـ75 على تأسيس القوات المسلحة

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من المقرر إقامة عرض عسكري يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في سيول بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس القوات المسلحة، بمشاركة عدد من الجنود وأحدث أنظمة الأسلحة.وقالت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء إنه ستتم إقامة احتفال بمناسبة يوم القوات المسلحة في الساعة العاشرة من صباح يوم السادس والعشرين من سبتمبر في مطار سيول بمدينة صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي، بمشاركة 6700 جندي و340 قطعة من أحدث الأسلحة، ويعقبه عرض عسكري في شوارع وسط العاصمة سيول بدءا من الساعة الرابعة مساء تحت شعار "القوات المسلحة القوية، الأمن القوي، والسلام بالقوة".وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيتم في العرض العسكري الكشف عن عدد من المنظومات العسكرية التي تم تطويرها بتكنولوجيا كورية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز "كي إف 21"، والجيل الجديد من الطائرات العمودية المسلحة صغيرة الحجم، والصواريخ الاعتراضية طويلة المدى "إل سام"، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية عالية القوة التي يُطلق عليها اسم "الصواريخ الوحشية"، والتي يمكنها تدمير المنشآت العسكرية تحت الأرض.ومن المقرر أن تشارك في هذا الحدث العسكري القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية.