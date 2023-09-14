كيم جونغ أون يقول إنه يثق في انتصار روسيا في مواجهة الشر

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قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنه واثق من أن الجيش والشعب الروسي سينتصران "في مواجهة الشر".ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن "كيم" هذا التصريح أمس الأربعاء خلال حفل عشاء أقيم بعد قمته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في أقصى شرق روسيا.وأضاف "كيم" أنه ناقش مع الرئيس الروسي الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية وفي أوربا، وخلصا إلى أنه يتعين على بلديهما تعزيز التعاون الاستراتيجي.ومن جانبه، قال "بوتين" إن زيارة "كيم" جاءت وسط أجواء ودية.وفي حفل العشاء، أعرب بوتين عن أمله في توثيق الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو وتمنياته بتحقيق الرفاهية للشعب الكوري الشمالي، بينما أعرب "كيم" عن تمنياته بالصحة الجيدة لـ"بوتين".