كيم جونغ أون يقوم بجولة في بعض مدن شرق روسيا

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من المقرر أن يزور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مناطق أخرى في الشرق الأقصى الروسي، وذلك بعد اختتام قمته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.ووفقا لما كشفت عنه وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك وكالة "تاس" للأنباء، أمس الأربعاء، قال "بوتين" إن "كيم" سيزور "كومسومولسك أون أمور"، التي تقع على بعد حوالي ألف و170 كيلومترا من القاعدة الفضائية، وكذلك مدينة "فلاديفوستوك".وتضم مدينة "كومسومولسك أون أمور" الصناعية مصنعا ينتج الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "سوخوي سو-35" و"سو-57" متعددة المهام. ويوجد هناك أيضا حوض لبناء السفن الحربية، بما في ذلك الغواصات.وقالت وسائل إعلام روسية إنه خلال زيارته إلى "فلاديفوستوك"، التي زارها "كيم" سابقا في أبريل 2019 خلال رحلته الأولى إلى روسيا، من المقرر أن يزور "كيم" أسطول البحرية الروسية في المحيط الهادئ.وقالت بعض وسائل الإعلام إن زيارة "كيم" إلى "فلاديفوستوك" قد تتم بعد غد السبت.