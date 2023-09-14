الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

الكرملين ينفي مناقشة بوتين وكيم لنشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا

Write: 2023-09-14 10:25:51

الكرملين ينفي مناقشة بوتين وكيم لنشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا

Photo : KBS

قال مقر الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لم يناقشا مسألة نشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا خلال قمتهما أمس الأربعاء.

ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" لشبكة تلفزيون "آر تي"، التي تديرها الدولة، إنه لم تجر مثل هذه المناقشات بين الزعيمين خلال الاجتماع في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

وأضاف "بيسكوف" للصحفيين أنه جرت محادثات بشأن تدريب روسيا لرواد فضاء كوريين شماليين لإرسالهم إلى الفضاء.

وقال المتحدث أيضا إن "كيم" أبدى اهتماما بتوسيع التعاون مع روسيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، قدم "بوتين" بعض التوضيحات لأنظمة النقل الروسية، بما في ذلك المطارات والمواني.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية، وتعهدا بالعمل على تشكيل لجنة بين حكومتيهما.

وأضاف "بيسكوف" أن "بوتين" ليست لديه خطط حاليا لزيارة كوريا الشمالية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;