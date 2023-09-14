الكرملين ينفي مناقشة بوتين وكيم لنشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا

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قال مقر الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لم يناقشا مسألة نشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا خلال قمتهما أمس الأربعاء.ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" لشبكة تلفزيون "آر تي"، التي تديرها الدولة، إنه لم تجر مثل هذه المناقشات بين الزعيمين خلال الاجتماع في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.وأضاف "بيسكوف" للصحفيين أنه جرت محادثات بشأن تدريب روسيا لرواد فضاء كوريين شماليين لإرسالهم إلى الفضاء.وقال المتحدث أيضا إن "كيم" أبدى اهتماما بتوسيع التعاون مع روسيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، قدم "بوتين" بعض التوضيحات لأنظمة النقل الروسية، بما في ذلك المطارات والمواني.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية، وتعهدا بالعمل على تشكيل لجنة بين حكومتيهما.وأضاف "بيسكوف" أن "بوتين" ليست لديه خطط حاليا لزيارة كوريا الشمالية.