كوريا الجنوبية تقدم تعازيها إلى ليبيا في ضحايا الفيضانات

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قدمت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تعازيها للشعب الليبي في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن عاصفة قوية.وأعربت الوزارة في بيان صدر أمس الأربعاء عن خالص تعازي حكومة كوريا الجنوبية للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات، كما أعربت عن أملها في سرعة التعافي من الأضرار.وأضافت الوزارة أنها ستعمل عن كثب مع الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لتقديم أي مساعدة ضرورية.وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن الفيضانات القاتلة التي شهدتها مدينة "درنة" الواقعة على البحر المتوسط أدت إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص وتشريد ما لا يقل عن 30 ألفا آخرين.وقد حدثت تلك الفيضانات المدمرة بسبب العاصفة "دانيال" يوم الأحد في عدة بلدات في شرق ليبيا، وكانت "درنة" هي الأكثر تضررا.