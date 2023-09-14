عمال السكك الحديدية النقابيون يبدؤون إضرابا

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بدأ عمال السكك الحديدية النقابيون في كوريا إضرابا عاما اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم الخميس للمطالبة بتوسيع خطوط السكك الحديدية العامة، وتنفيذ جدول زمني من 4 مجموعات وفترتين.ومن المقرر أن تنظم نقابة عمال السكك الحديدية الكورية إضرابا لمدة 4 أيام حتى الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين القادم.وبحسب النقابة، يشارك في الإضراب حوالي 13 ألف عامل، بينما سيواصل 9 آلاف العمل لضرورات للصيانة.وخلال فترة الإضراب التي تستمر 4 أيام، ستعمل قطارات "كي تي إكس" عالية السرعة بنسبة 68% من المستويات العادية، والقطارات العادية بنسبة 60%، وقطارات مترو الأنفاق الحضرية بنسبة 75%.وقد أطلقت الحكومة نظاما للتدابير المضادة للطوارئ، كما تخطط لتقليل الاضطرابات في عمليات القطارات، وذلك من خلال جلب عمال بدلاء للحفاظ على العمليات عند 90% من المستويات العادية خلال ساعات الذروة الصباحية على خطوط مترو الأنفاق الحضرية، وعند 80% من المستويات العادية خلال ساعات الذروة بعد الظهر.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة بالتعاون مع الحكومات المحلية لنشر حافلات في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" و"إنتشون" خلال ساعات التنقل. وفي الوقت نفسه، تخطط وزارة النقل للعمل عن كثب مع شرطة السكك الحديدية للرد على أي أنشطة غير قانونية قد تحدث في أثناء الإضراب، مثل الإجراءات التي تعرقل واجبات العاملين في تشغيل القطارات.