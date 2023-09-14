بيونغ يانغ تؤكد أن بوتين قبل دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية

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دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لزيارة بيونغ يانغ، وقبل "بوتين" تلك الدعوة وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس، إن "كيم" وجه الدعوة عقب مأدبة أقيمت بعد قمتهما في قاعدة "فوستوشني" الفضائية أمس الأربعاء.وأكد التقرير أن "بوتين" قبل الدعوة فورا، وأعرب عن عزمه مواصلة تاريخ وتقاليد الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو.وجاء هذا التقرير بعد يوم من تصريح المقر الرئاسي الروسي، الكرملين، للصحفيين بأن "بوتين" ليست لديه خطط حاليا لزيارة كوريا الشمالية. ومع ذلك، قال الكرملين إن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" سيزور كوريا الشمالية في أوائل الشهر القادم للالتقاء بنظيرته الكورية الشمالية "تشيه سون هي".وفيما يتعلق بنتائج القمة، أوضحت وكالة الأنباء المركزية أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي، وتعزيز تحالفهما ضد التهديدات العسكرية والاستفزازات من القوى الإمبريالية التي تسعى إلى انتهاك الحكم الذاتي والوجود السلمي للإنسانية.وأضاف التقرير أن كيم وبوتين أجريا محادثات مكثفة بشأن القضايا المتعلقة بحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار العالميين، فضلا عن العدالة الدولية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات مُرضية.