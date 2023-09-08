كوريا تقدم 6 مليارات دولار مساعدات مالية إلى إفريقيا حتى عام 2025

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم حزمة من المساعدات المالية بقيمة 6 مليارات دولار إلى الدول الإفريقية خلال العامين القادمين، وذلك ضمن إطار التعاون الاقتصادي بين الجانبين.وصرحت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية بأن نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية "تشو كيونغ هو" قد ترأس أمس الاجتماع السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، الذي عُقد على مستوى وزير في مدينة بوسان، وتم في ختام الاجتماع إصدار بيان مشترك يحتوي على خطة عمل التعاون الكوري الإفريقي لعامي 2024 و2025، بما في ذلك المساعدات المالية بقيمة 6 مليارات دولار، بهدف تنفيذ مجالات التعاون الرئيسية بين الجانبين.وتقرر خلال الاجتماع اختيار مجالات مشروعات الدعم، وأهمها: تطوير الطاقة وتحويلها، والابتكار الزراعي، وتطوير المعارف والقدرات، ثم استكشاف مشروعات التعاون في تلك المجالات خلال العامين القادمين.ومن المتوقع أن يتم تقسيم تلك المساعدات المالية الكورية بقيمة 6 مليارات دولار بحيث يتم تقديم مليار ونصف عبر صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، و4 مليارات و300 مليون من خلال تمويل الصادرات، و24 مليون دولار عبر الصندوق الاتئماني لبنك التنمية الأفريقي.الجدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان خلال الاجتماع السادس للتعاون الاقتصادي بين الطرفين في عام 2018 عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات دولار.وتستهدف اجتماعات التعاون الاقتصادي بين كوريا وإفريقيا، التي ظلت تُقام كل عامين منذ عام 2006، بحث سبل نقل تجربة التنمية الاقتصادية الكورية إلى إفريقيا، والتعاون في تطوير الموارد الطبيعية، ودعم دخول الشركات الكورية إلى الأسواق الإفريقية.وحضر اجتماع هذا العام رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ووفود تمثل 38 دولة من بين الـ54 دولة إفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.ومن ناحية أخرى، سيعقد نائب رئيس الوزراء الكوري "تشو" مباحثات ثنائية بدءا من اليوم، مع عدد من وزراء المالية الأفارقة الذين شاركوا في اجتماع هذا العام، من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، كما سيطلب منهم دعم مساعي كوريا للحصول على حق استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان.