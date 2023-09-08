الاقتصادية كوريا ثالث أكبر دولة مصدرة إلى الاتحاد الأوربي

اتضح أن كوريا الجنوبية احتلت المركز الثالث بعد الصين والولايات المتحدة من حيث حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوربي، لتتغلب بذلك على اليابان وروسيا لأول مرة في ترتيب الدول المصدرة من خارج الاتحاد الأوربي.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "تحليل المنتجات المناسبة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوربي"، أصدره الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية اليوم.

وفقا للتقرير، انخفضت قيمة واردات الاتحاد الأوربي من خارجه خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 8.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لكن قيمة وارداته من كوريا الجنوبية زادت بنسبة 10.7% لتتجاوز حجم واردته من كل من اليابان وروسيا لأول مرة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الصينية إلى الدول الأوربية بلغت 188 مليارا و100 مليون دولار خلال نفس الفترة، لتحتل المركز الأول، وتلتها الصادرات الأمريكية بـ123 مليارا و800 مليون دولار، ثم الصادرات الكورية بـ26 مليارا و400 مليون دولار.

كما زادت قيمة الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 3.5%، لتسجل مستوى غير مسبوق.

وأوضح التقرير أن الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي قد زادت رغم انخفاضها إلى مختلف دول العالم بنسبة 13% خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن أهم المنتجات التي سجلت أداء جيدا من بين عناصر الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي كانت السيارات والبطاريات الثانوية والأدوية البيولوجية.

وقال الباحث "كيم نا يول" في الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية إنه من المهم لكوريا أن تحتل بشكل استباقي الأسواق الأوربية من خلال الاستجابة لقواعد التجارة الجديدة وتوسيع مراكز إنتاج منتجاتها هناك، كما يتوجب على كوريا العمل من أجل زيادة القدرات التنافسية لصادراتها من خلال تنويعها، واستغلال الامتيازات الجمركية لاتفاقية التجارة الحرة الكورية الأوربية.