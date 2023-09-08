الولايات المتحدة توافق على بيع 25 طائرة إف 35 لكوريا الجنوبية

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مؤقت أمس على عملية بيع عسكري أجنبي لطائرات شبح من طراز "إف 35"، لكوريا الجنوبية.وصرحت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بأن وزارة الخارجية وافقت مؤقتا على طلب شراء من قبل الحكومة الكورية لطائرات مقاتلة من طراز "إف 35"، والمعدات ذات الصلة، بقيمة 5 مليارات و60 مليون دولار.وتتضمن حزمة المشتريات 25 طائرة مقاتلة ومحركاتها، وعددا من أجهزة الحرب الإلكترونية، والدعم العسكري والتكنولوجي، وغيرها.وأوضحت الوكالة الأمريكية أن هذه الصفقة ستساعد على تحقيق أهداف السياسات الدبلوماسية الأمريكية والأمن الوطني الأمريكي من خلال تعزيز أمن الحلفاء الرئيسيين الذين يساهمون في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أشارت إلى أنها ستوفر قدرة دفاعية ذات مصداقية لردع الهجمات، وإمكانية التشغيل المتكامل مع القوات الأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز القدرات الكورية على الاستجابة للتهديدات الحاضرة والمستقبلية.وأضافت الوكالة الأمريكية أن الجيش الكوري لديه بالفعل حاليا طائرات "إف-35"، ولهذا فلن تؤدي هذه الصفقة إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.وكانت وكالة الاستحواذ الدفاعي الكورية قد قررت خلال الاجتماع الـ150 للجنة تنفيذ المشروعات الدفاعية في شهر مارس الماضي، شراء 20 طائرة من طراز "إف 35" لتنفيذ مهام الضرب السري للمنشآت النووية والصاروخية في كوريا الشمالية في حالات الطوارئ.ومن المتوقع أن تتم عملية البيع بشكل نهائي بعد موافقة الكونغرس الأمريكي عليها.