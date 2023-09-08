انعقاد الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة في سيول الأسبوع القادم

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من المقرر عقد اجتماعات الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين القادم 18 سبتمبر في سيول.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الاجتماعات ستشهد مناقشة القضايا الأمنية الراهنة الشاملة بين البلدين، بما في ذلك نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وتنسيق السياسات لردع التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية والرد عليها.وتعد هذه الاجتماعات تمهيدا للاجتماع الأمني التشاوري الكوري الأمريكي، المزمع عقده في شهر نوفمبر القادم، حيث يتم من خلالها مناقشة تدابير المتابعة في مجال الدفاع على أساس نتائج قمة "كامب ديفيد" بين كوريا والولايات المتحدة واليابان.وأوضحت وزارة الدفاع أن الاجتماعات ستناقش توسيع التعاون في مجال الفضاء والأمن السيبراني، من أجل التقدم نحو تحالف استراتيجي دولي شامل، والتعامل مع الصواريخ، وطرق توسيع التعاون الأمني في المنطقة بما في ذلك التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.ومن المقرر أن تعقد هذه الاجتماعات برئاسة "هو تيه كُن" مدير إدارة السياسات الدفاعية في وزارة الدفاع الكورية، و"كارا إليسن مارشال" القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا.