بوتين يشير إلى إمكانية التعاون العسكري مع كوريا الشمالية في نطاق العقوبات الدولية

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أعرب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن اعتقاده بوجود إمكانية للتعاون العسكري والتقني بين بلاده وكوريا الشمالية، وذلك في نطاق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات التلفزيونية الروسية بعد اختتام قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال بوتين إن هناك بعض الحدود، إلا أن هناك أيضا مجالات قابلة للتفاوض مع الالتزام بالعقوبات، وهو ما يعني أنه يمكن لروسيا، التي شاركت في إصدار قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات على كوريا الشمالية حول برامجها النووية والصاروخية، أن تحقق التعاون العسكري والتكنولوجي مع كوريا الشمالية، مع الالتزام بالقرارات ذات الصلة.كما أشار بوتين إلى أن جدول أعمال زيارة الزعيم الكوري الشمالي لم ينته بعد، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه استنتاج نتائج زيارة كيم إلى روسيا.ومن المتوقع أن يزور الزعيم الكوري الشمالي مدينة "كومسومولسك أون أمور"، وهي مدينة صناعية في منطقة "خاباروفسك أوبلاست"، على بعد حوالي ألف و170 كيلومترا من مدينة "فوستوشني"، ثم يزور بعدها مدينة "فلاديفوستوك"، حيث يقوم بجولة تشمل بعض المصانع لإنتاج الطائرات العسكرية والمدنية، ويتفقد قوات أسطول المحيط الهادئ، وعددا من مراكز التعليم والأبحاث.