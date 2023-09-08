سيول تعرب عن قلقها العميق من تجارة الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو

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أعرب "كيم يونغ هو" وزير التوحيد الكوري الجنوبي عن القلق العميق من التعاون العسكري وتجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، معلقا على القمة الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وقال الوزير كيم في كلمة افتتاحية ألقاها في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر مباحثات الكوريتين في حي "سام تشونغ دونغ" في سيول، إن الجانبين الكوري الشمالي والروسي ينفذان نوعا من التجارة العسكرية باستمرار، وذلك على ضوء التحركات الكورية الشمالية الروسية بعد زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية، والعديد من الزيارات التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" مؤخرا إلى بعض المصانع العسكرية الروسية، ومسؤوليات أعضاء الوفد الكوري الشمالي المرافق لكيم في زيارته الحالية لروسيا، بالإضافة إلى إشارة الجانب الروسي إلى دعم بيونغ يانغ في تطوير الأقمار الاصطناعية.وشدد الوزير الكوري الجنوبي على ضرورة أن تمتنع موسكو وبيونغ يانغ عن ارتكاب أعمال غير قانونية وغير عقلانية لأن ذلك سيؤدي إلى المزيد من عزلهما وتراجعهما على صعيد المجتمع الدولي، وضرورة التزامهما بالقواعد الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأشار الوزير كيم أيضا إلى أن بيونغ يانغ تستغل كل الوسائل والطرق من أجل رفع قدراتها النووية والصاروخية من خلال استغلال المنافسة الاستراتيجية الأمريكية الصينية، وهيكل الصراعات العالمية، وقال إنه ينبغي عليها أن تدرك المعضلة الأمنية المتمثلة في أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من ضعفها الأمني نتيجة لمواجهة ردود فعل أقوى من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.