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السياسية

الرئيس يون يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم

Write: 2023-09-14 17:51:41

الرئيس يون يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

سيحضر الرئيس يون سوك يول الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك ابتداء من يوم 18 سبتمبر.

ووفقا لما صرح به النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي "كيم تيه هيو" اليوم الخميس في مؤتمر صحفي في مكتب "يونغسان" الرئاسي، من المقرر أن يقوم "يون" والسيدة الأولى "كيم كيون هي" بزيارة نيويورك في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "كيم" أن الرئيس الكوري الجنوبي سيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية عند وصوله إلى نيويورك، بما في ذلك مع نظرائه من جمهورية التشيك وتركمانستان وسانت لوسيا.

كما تم تأكيد مشاركة "يون" في حوالي 30 اجتماعا ثنائيا خلال رحلته، حيث يأمل في المشاركة في حملة دبلوماسية شاملة لدعم استضافة "بوسان" لمعرض "إكسبو 2030" العالمي.

ويخطط الرئيس أيضا لإلقاء خطاب رئيسي في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الثالث من الدورة والذي يصادف 20 سبتمبر.

وسيشرح هناك خطط بلاده كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسيجري "يون" أيضا محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في 19 سبتمبر، حيث يتطلع لمناقشة التهديدات النووية لكوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا.
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