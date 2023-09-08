الرئيس يون يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم

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سيحضر الرئيس "يون صوك يول" اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك ابتداء من يوم الاثنين القادم 18 سبتمبر.ووفقا لما صرح به النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي "كيم تيه هيو" في مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي في "يونغ سان"، أمس الخميس، من المقرر أن يقوم "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" بزيارة لنيويورك في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف "كيم" أن الرئيس الكوري الجنوبي سيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية عند وصوله إلى نيويورك، بما في ذلك مع نظرائه من جمهورية التشيك وتركمانستان وسانت لوسيا.كما تم تأكيد مشاركة "يون" في حوالي 30 اجتماعا ثنائيا خلال رحلته، حيث يأمل في المشاركة في حملة دبلوماسية شاملة لدعم استضافة "بوسان" لمعرض "إكسبو 2030" العالمي.ويخطط الرئيس أيضا لإلقاء خطاب رئيسي في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الثالث من الدورة والذي يصادف 20 سبتمبر.وسيشرح هناك خطط كوريا كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وسيجري "يون" أيضا محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" يوم 19 سبتمبر، حيث يتطلع لمناقشة التهديدات النووية لكوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا.