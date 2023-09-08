الولايات المتحدة تخطط لإنشاء وحدة قوات فضائية في اليابان

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كشف تقرير نشرته صحيفة "سانكي" اليومية اليابانية، اليوم الجمعة، عن أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء وحدة للقوات الفضائية في اليابان.ونقل التقرير عن قائد القوات الفضائية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الجنرال "أنتوني ماستالير"، قوله إن الاستعدادات تجري حاليا لإنشاء وحدة قوات فضائية أمريكية في اليابان، في غضون هذا العام.وسوف تعمل وحدة القوات الفضائية الأمريكية في اليابان، التي ستكون تابعة لقيادة القوات الفضائية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على دعم القوات البرية والبحرية والجوية من خلال تنفيذ مهامها، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومعلومات المواقع، والتحذير من الصواريخ، خاصة الصواريخ الكورية الشمالية.ومن المتوقع أن يتم إنشاء وحدة القوات الفضائية الأمريكية في قاعدة "يوكودا"، وهي مقر قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان.وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر من العام الماضي.