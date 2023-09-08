الحكومة الكورية تدرس تمديد تخفيض الضرائب على استهلاك الوقود

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قال وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" اليوم الجمعة إن الحكومة ستكثف جهودها لتحقيق الاستقرار في أسعار مشتقات النفط في البلاد، ملمحا بذلك إلى إمكانية تمديد العمل بقرار تخفيض الضرائب على استهلاك الوقود.وأضاف الوزير "تشو" أن الحكومة سبق وأن مددت العمل بقرار تخفيض الضرائب على استهلاك الوقود حتى شهر أكتوبر القادم، كما أنها تدرس حاليا إمكانية تمديد ذلك التخفيض تماشيا مع التطورات التي ستحدث في أسعار النفط العالمية.وأضاف "تشو" أن الوزارة سوف تتحقق من اتجاهات أسعار الوقود على أساس يومي، وسوف تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط من خلال التعاون مع الشركات والمنظمات ذات الصلة.وفيما يتعلق بالاتجاه الأخير لأسعار المستهلكين، قال الوزير "تشو" إن الأسعار تتمتع حاليا باستقرار هبوطي، لكنها شهدت تضخما مؤقتا بنسبة 3.4% في أغسطس الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وموجة الحر الشديد، والأمطار الغزيرة.وتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين مرة أخرى بدءا من شهر أكتوبر، على اعتبار أن الأسعار الأساسية، باستثناء أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، تتمتع باستقرار.