رئيس الوزراء الكوري يلتقي برئيسيْ بولندا وليتوانيا لبحث التعاون الاقتصادي

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ضمن جولته الأوربية الحالية، التقى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أمس الخميس بالرئيس البولندي "أندريه دودا"، حيث بحث معه سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.كما تبادل الجانبان الآراء حول تسريع اتخاذ إجراءات المتابعة لما تمت مناقشته خلال القمة الكورية البولندية في شهر يوليو الماضي بشأن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، والبنية التحتية، ومحطات الطاقة النووية.وقال الرئيس البولندي "دودا" إنه سيولي اهتماما خاصا بالقضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين من أجل إحراز تقدم في أسرع وقت ممكن، معربا عن ارتياحه لتقارب العلاقات بين سيول ووارسو في مختلف المجالات.وأكد "دودا" في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المنتدى الكوري البولندي أمس، أن كوريا الجنوبية تعد أقرب شريك لبولندا، معربا عن أمله في توسيع التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية، والبطاريات، ومحطات الطاقة النووية، والبنية التحتية للنقل.وعلى هامش هذا المنتدى، التقى رئيس الوزراء "هان" مع رئيس ليتوانيا "غيناناس ناوسيدا"، حيث قال إن القمة الكورية الليتوانية التي عقدت على هامش قمة الناتو في شهر يوليو الماضي، قد سجلت نقطة تحول للعلاقات بين البلدين، معربا عن أمله عن مواصلة التعاون المشترك في مجالات الصناعات الحيوية والدفاعية.ومن جانبه، أعرب الرئيس الليتواني "ناوسيدا" عن أمله في تعزيز التعاون والتبادلات بين البلدين في مختلف المجالات من خلال السفارة الكورية التي سيتم إنشاؤها في ليتوانيا.