الكرملين يؤكد قبول بوتين لدعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية

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قال المقر الرئاسي والحكومي الروسي، الكرملين، أمس الخميس، إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد قبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" إن "كيم" وجه الدعوة خلال اجتماع ثنائي، وقد قبلها "بوتين" معربا عن امتنانه، موضحا أن أي اتفاق بشأن الزيارة سيتم عبر القنوات الدبلوماسية.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الكرملين في البداية أن الزيارة ليست على جدول الأعمال بعد، وكان هذا متناقضا مع ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نفس اليوم من أن "بوتين" قبل الدعوة "بكل سرور".ومن ناحية أخرى، قال "بيسكوف" إن الزعيمين تبادلا إهداء البنادق خلال قمتهما يوم الأربعاء في قاعدة "فوستوشني" في روسيا. وأوضح المتحدث أن "بوتين" أهدى "كيم" بندقية روسية الصنع من أعلى مستويات الجودة، بينما تلقى من "كيم" بندقية كورية شمالية.