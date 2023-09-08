سيول تحذر بيونغ يانغ وموسكو من انتهاك قرارات الأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

حذر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي كلا من كوريا الشمالية وروسيا من أنهما "ستواجهان عواقب" إذا هددتا الأمن القومي لكوريا الجنوبية بانتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأصدر مجلس الأمن القومي في سيول هذا التحذير أمس الخميس خلال اجتماع لجنته الدائمة بشأن زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا.وقال المجلس إنه يتعين على بيونغ يانغ وموسكو مراعاة التزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الدولية الأخرى، والتي تحظر صفقات الأسلحة والتعاون العسكري.وشدد المجلس على أن روسيا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية أكبر في اتباع تلك القرارات والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.وقال مجلس الأمن القومي إنه سيعمل مع الولايات المتحدة واليابان والمجتمع الدولي في التعامل بصرامة مع التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.