كيم جونغ أون يصل إلى منطقة خاباروفسك الروسية بعد لقائه مع بوتين

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أفادت تقارير إعلامية روسية بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد وصل إلى منطقة "خاباروفسك" في أقصى شرق روسيا بعد قمته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، التي تديرها الدولة، اليوم الجمعة، إن قطار "كيم" الخاص وصل إلى مدينة "كومسو مولسك أون أمور" الصناعية في منطقة "خاباروفسك كراي" صباح اليوم.وسوف يزور "كيم" هناك مصنعا لطائرات مقاتلات "سوخوي" وطائرات الركاب التجارية، بينما ستقيد السلطات المحلية حركة المرور في بعض الطرق من محطة القطار إلى المصنع فيما بين الساعة 6 صباحا وحتى 1 من ظهر اليوم.وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء قد قالت في وقت سابق إن قائديْ القوات الجوية والبحرية الروسية سيرافقان الزعيم الكوري الشمالي في تلك الزيارة. وأضافت أن وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" قد يشارك أيضا، كما قد يزور "كيم" حوضا لبناء السفن والغواصات.وبعد الزيارة، سيتوجه الزعيم الكوري الشمالي إلى مدينة "فلاديفوستوك" في أقصى شرق روسيا لمشاهدة أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية. ومن المتوقع أن يصل قطاره إلى تلك المدينة ظهر الغد السبت.