البنتاغون تؤكد أن تدريبات بيونغ يانغ وموسكو لن تؤثر على تدريبات سيول وواشنطن

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التدريبات العسكرية المشتركة المحتملة بين كوريا الشمالية وروسيا لن تؤثر على التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، نقلت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ" هذا الموقف ردا على سؤال يتعلق بالتصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، الذي أثار إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية.وقالت "سينغ" إن أي تدريبات محتملة بين بيونغ يانغ وموسكو لن تؤثر على التدريبات الثنائية أو الثلاثية التي تشمل سيول وواشنطن وطوكيو.وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان في أعقاب القمة الثلاثية التي عقدت في "كامب ديفيد" الشهر الماضي. وأضافت أنها لا تعتقد أن أي نوع من التدريبات بين كوريا الشمالية وروسيا ستؤثر على علاقات الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية أو اليابان.وفيما يتعلق باحتمال قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة، قالت "سينغ" إن أي دولة تدعم روسيا في حربها في أوكرانيا لن تؤدي إلى إطالة أمد الصراع فحسب، بل ستشارك مباشرة في قتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء.وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة كانت صريحة للغاية بشأن تحذيراتها لكوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على عدم السعي إلى التوصل إلى اتفاق في ذلك الشأن مع روسيا.