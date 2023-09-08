وفد كوري من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص يقوم بزيارة لأوكرانيا

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قام وفد كوري جنوبي للتعاون في إعادة الإعمار، يتكون من مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، بزيارة لأوكرانيا خلال يومي أمس وأول من أمس، الثالث عشر والرابع عشر من سبتمبر.والتقى الوفد الكوري الذي ترأسه وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "وان هي ريونغ"، مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، وأعرب عن عزم كوريا الجنوبية المشاركة في عمليات إعادة ما دمرته الحرب الروسية هناك.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رجال أعمال كوريون بزيارة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.ويتكون الوفد الكوري من 30 من مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومة والشركات.وجاءت زيارة الوفد الكوري بعد شهرين من الزيارة التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى أوكرانيا في شهر يوليو الماضي.وخلال اللقاء، عرض "زيلينسكي" اقتراحا على الوفد الكوري بزيادة التعاون في مجالات السكك الحديدية السريعة، والمصادر المائية، والطاقة، والصناعات الدفاعية والتحويلية، وغيرها من المجالات المختلفة.وأعرب "زيلينسكي" عن شكره لكوريا بشأن خطتها لتقديم 2.3 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، والتي كشف عنها الرئيس الكوري "يون صوك يول" يوم العاشر من سبتمبر الجاري في قمة مجموعة العشرين.ومن جانبه، أعرب الوزير الكوري "وان" عن عزم كوريا الجنوبية الإسهام النشط في إعادة الإعمار في أوكرانيا.