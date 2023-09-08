تقرير حكومي يشير إلى تراجع اتجاه التباطؤ الاقتصادي الكوري

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طبقا لتقرير شهري صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة حول الأوضاع الاقتصادية، اتضح أن وتيرة التباطؤ الاقتصادي المحلي قد تراجعت بشكل جزئي، وللشهر الثاني على التوالي.وأشار التقرير إلى أن هناك مؤشرات تفيد بالتعافي الاقتصادي بفضل زيادة الصادرات والتحسن في معنويات المستهلكين، وزيادة معدلات التوظيف.وكانت الحكومة الكورية قد قيّمت لأول مرة الوضعَ الاقتصادي بأنه متباطئ، في شهر فبراير الماضي، وظلت تحافظ على هذا التقييم حتى شهر يوليو، لكنها قالت في تقريرها الصادر في أغسطس الماضي إن وتيرة التباطؤ الاقتصادي بدأت تتراجع.وبلغت قيمة صادرات كوريا في شهر أغسطس الماضي 51 مليارا و870 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض متوسط الصادرات اليومية على أساس أيام العمل بمليارين و160 مليون دولار في أغسطس، بانخفاض نسبته 8.4% أيضا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحققت كوريا فائضا تجاريا بمقدار 870 مليون دولار في أغسطس بفضل الانخفاض في قيمة الواردات بنسبة 22.8%، رغم انخفاض الصادرات، مسجلة بذلك فائضا تجاريا للشهر الثالث على التوالي، منذ شهر يونيو الماضي.وبلغ مؤشر معنويات المستهلكين 103.1 نقطة في أغسطس، بانخفاض مقدراه 0.1 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.وتمت إضافة 268 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد معدل التضخم في أغسطس زيادة بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.