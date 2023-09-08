22.9 % انخفاضا في الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج

سجلت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال الربع الثاني من هذا العام انخفاضا بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال الربع الثاني من هذا العام 15 مليارا و310 ملايين دولار، بانخفاض نسبته 22.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بالربع الأسبق.وكانت الولايات المتحدة أكثر دول العالم استقبالا للاستثمارات الكورية المباشرة، وتلتها كل من جزر كيمان وكندا ولوكسمبرغ وفيتنام.وأرجع التقرير السبب في انخفاض قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج إلى ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية عالميا، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع المستقبلية للاقتصاد العالمي.