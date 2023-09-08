إيران تعرب عن استعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

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قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" أمس الخميس إن طهران مستعدة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.جاء هذا التصريح في مكالمة هاتفية أجراها "اللهيان" مع نظيره القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، حيث أعرب عن امتنانه للوساطة التي قامت بها قطر في هذا الشأن على مدى عدة أشهر.وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على إطلاق سراح 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح سجناء إيرانيين، والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، عن طريق قطر.وقال وزير الخارجية القطري إنه من المتوقع أن يتم تحويل الأموال الإيرانية إلى بنك قطري في غضون الأسبوع القادم على أسرع تقدير.وكانت الحكومة الأمريكية قد رفعت عقوباتها على إيران ليتم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية إلى قطر في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.وقد تم تجميد الأموال الإيرانية في كوريا بموجب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ضد طهران في عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني بشكل أحادي.