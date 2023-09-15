سيول تؤكد المزاعم بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بأسلحة

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه تم التأكد من ظروف مختلفة تدعم المزاعم بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بأسلحة تقليدية.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تعاونتا للتأكد من صحة المزاعم بأن كوريا الشمالية قد زودت روسيا بأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيطرأ تغيير على موقف كوريا الجنوبية الداعي إلى عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، أكد المسؤول أن الحكومة الكورية الجنوبية تتمسك حتى الآن بموقفها دون أي تغيير.وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية قد أشارت إلى أنه تم التأكد من وجود قذائف مدفعية كورية شمالية مكتوبة عليها حروف كورية، من بين القذائف التي استولى عليها الجيش الأوكراني من الروس، مما أثار الشكوك حول احتمال قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة.