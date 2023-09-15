سيول تحذر بيونغ يانغ وموسكو من أي تصرفات تهدد الأمن القومي

Photo : YONHAP News

أكد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي أن أي نوع من التصرفات التي قد تمارسها كوريا الشمالية وروسيا من خلال انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، وتهدد الأمن في كوريا الجنوبية، سيكون لها ثمن.وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في موجز صحفي أمس الخميس إن هذا التأكيد جاء في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الذي عقد أمس لمناقشة الزيارة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لروسيا.وقد عقدت محادثات قمة بين "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس الخميس في مركز الفضاء الروسي في مدينة "فوستوشني".وحث المشاركون في اجتماع مجلس الأمن القومي كلا من بيونغ يانغ وموسكو على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، والعقوبات الدولية التي تحظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع كوريا الشمالية.وأكد المشاركون على أن حكومة سيول سوف تتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، في مواجهة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.