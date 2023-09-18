او سانغ هيوك يصبح أول لاعب كوري يفوز بلقب الدوري الماسيّ

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أصبح لاعب الوثب العالي الكوري الجنوبي "او سانغ هيوك" أول كوري جنوبي يفوز بلقب الدوري الماسيّ، حيث حصل "او" على الميدالية الذهبية في الوثب العالي للرجال في نهائي دوري "واندا" الماسيّ في ولاية "أوريغون" الأمريكية، أول من أمس السبت، بعد اجتيازه مسافة 2.35 متر، مطابقا لرقمه القياسي الوطني الذي سجله في أولمبياد طوكيو 2020، والذي سجله أيضا في بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي.وبهذا الفوز، حصل "او" على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار، كما تأهل أيضا لأولمبياد باريس 2024، حيث إن معيار الدخول الأولمبي في الوثب العالي للرجال هو 2.33 متر، مع أخذ الأرقام القياسية المسجلة في الفترة ما بين 1 يوليو من هذا العام و30 يونيو من العام القادم في الاعتبار.ويذكر أن الدوري الماسي عبارة عن سلسلة سنوية من مسابقات ألعاب المضمار والميدان للنخبة، والتي تضم أربع عشرة منافسة رياضية.ويتم تقدير التصنيف من خلال النقاط التي يتم جمعها في أول 13 منافسة، ويتأهل الستة الأوائل للمنافسة الرابعة عشرة والأخير.