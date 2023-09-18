كوريا توقع اتفاقيات مع الولايات المتحدة وكندا بشأن الطاقة وسلاسل التوريد

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قالت شركة كوريا للتأمين التجاري إنها وقعت اتفاقيات مع وزارة الطاقة الأمريكية وهيئة تنمية الصادرات الكندية بشأن معالجة القضايا الرئيسية لسلاسل التوريد، وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.وأعلنت الشركة أمس الأحد أنها وقعت اتفاقا مع الوزارة الأمريكية يوم الخميس الماضي في واشنطن، واتفاقا مع الوكالة الكندية يوم الأربعاء الماضي في أوتاوا. وأوضحت الشركة أنها اتفقت مع وزارة الطاقة الأمريكية على استكشاف مشروعات مشتركة في محاولة لتوسيع فرص الشركات الكورية الجنوبية للتقدم إلى السوق الأمريكية في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الرئيسية. كما اتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول أنظمة الدعم المالي ومعالجة قضايا سلاسل التوريد العالمية. ولتحقيق هذه الغاية، سيشكل الجانبان مجموعة استشارية على مستوى العمل وينشئان برنامج دعم جديدا للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.وفي اتفاقها مع هيئة تنمية الصادرات الكندية، اتفقت مؤسسة التأمين التجاري الكورية والوكالة الكندية على توسيع الاستثمارات والجهود للتقدم إلى الأسواق المتعلقة بالمعادن الرئيسية والطاقة المتجددة والمفاعلات المعيارية الصغيرة.