الرئيس يون يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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سيغادر الرئيس "يون صوك يول" العاصمة سيول اليوم الاثنين متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر أن يستقل يون الطائرة الرئاسية وبرفقته السيدة الأولى "كيم كون هي"، في رحلة تستغرق ستة أيام.وسوف يلقي الرئيس الكوري خطابا رئيسيا أمام اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد غد الأربعاء. ومن المتوقع أن يتضمن خطاب الرئيس "يون" تحذيرا بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب التطرق إلى الفجوات في التنمية والاستجابة لأزمة المناخ وقضايا التحول الرقمي.وخلال إقامته هناك، يخطط يون أيضا للانخراط في حملة دبلوماسية شاملة للضغط من أجل استضافة بوسان لمعرض إكسبو العالمي لعام 2030، حيث من المتوقع أن يصدر المكتب الدولي للمعارض قرارا بشأن المدينة المضيفة خلال اجتماعات جمعيته العامة في نوفمبر القادم.ومن المقرر أن يشارك يون خلال زيارته إلى نيويورك في حوالي 30 اجتماعا ثنائيا، قبل أن يعود إلى البلاد يوم السبت القادم.