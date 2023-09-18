إضراب عمال السكك الحديدية ينتهي في الساعة 9 من صباح اليوم

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أنهى عمال السكك الحديدية النقابيون إضرابهم العام الذي استمر أربعة، أيام وعادوا إلى العمل اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.ورغم إنهاء الإضراب، إلا أن تشغيل قطارات "كي تي إس" عالية السرعة وقطارات "مو كونغ هوا"، سوف يُستأنف على مراحل حتى ساعات متأخرة من اليوم الاثنين، مما سيؤدي إلى استمرار الإزعاج العام وتعطيل عمليات الشحن.وقد أطلقت نقابة عمال السكك الحديدية الكورية إضرابا لمدة أربعة أيام اعتبارا من الساعة 9 من صباح يوم الخميس الماضي، للمطالبة بالسماح لقطارات "كي تي إس" عالية السرعة بالوصول إلى محطة "سو صو" في سيول، والتي تعد بمثابة محطة انطلاق للقطار السريع الفائق، وهو قطار آخر عالي السرعة. كما دعا المضربون إلى تنفيذ جداول زمنية مكونة من أربع مجموعات وفترتين. ومن المقرر أن تستعد المجموعة العمالية لإضراب عام آخر مع متابعة رد فعل وزارة النقل. وبحسب مسؤول نقابي، فإن المرحلة الثانية من الإضراب سوف تستمر إلى أجل غير مسمى.ومن جانبها تعهدت شركة كوريا للسكك الحديدية، وهي الشركة المشغلة للسكك الحديدية والتي تديرها الدولة، ببذل قصارى جهدها لضمان التشغيل الآمن للقطارات.