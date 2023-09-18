الرئيس الكوري يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات مع الفاتيكان

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أعرب الرئيس "يون صوك يول" عن أمله في تعزيز العلاقات والتعاون بين كوريا الجنوبية والفاتيكان، وذلك بمناسبة احتفالهما بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في هذا العام.وقال المكتب الرئاسي في سيول أمس الأحد، إنه تم نقل هذه التطلعات في رسالة بعث بها الرئيس "يون" إلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وسلمها له في اليوم السابق السكرتير الرئاسي الأول للمجتمع المدني "كانغ سُنغ كيو"، الذي يزور الفاتيكان كمبعوث خاص من الرئيس "يون".وأعرب الرئيس الكوري في الرسالة عن امتنانه لتحرك الفاتيكان لإقامة تمثال لأول كاهن كاثوليكي في كوريا، وهو القديس "أندرو كيم تيه غون"، في كاتدرائية القديس بطرس.وشكر كانغ البابا على اختيار سيول لاستضافة يوم الشباب العالمي لعام 2027، وهو تجمع عالمي للشباب الكاثوليكي، وأكد له أنه سيتم بذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح ذلك الحدث.كما التقى كانغ بسكرتير الفاتيكان للعلاقات الدولية، رئيس الأساقفة "بول غالاغر"، حيث أعرب عن أمل كوريا الجنوبية في أن تعالج مع الفاتيكان بشكل مشترك القضايا العالمية التي تتطلب استجابة من المجتمع الدولي.