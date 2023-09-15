توقعات بانخفاض عائدات الضرائب الوطنية بمقدار 59.1 تريليون وون هذا العام

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توقعت الحكومة الكورية أن تنخفض عائدات الضرائب الوطنية بمقدار 59.1 تريليون وون هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات ضرائب الشركات الناجم عن تدهور أدائها، وتراجع عائدات ضرائب الدخل التحويلية الناتج عن الركود في سوق العقارات.وقالت وزارة المالية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة عائدات الضرائب الوطنية لهذا العام 341.4 تريليون وون، بانخفاض مقداره 59.1 تريليون وون عن التوقعات التي كشفت عنها الحكومة في نهاية العام الماضي.وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة عائدات ضرائب الشركات لهذا العام إلى 79.6 تريليون وون، بانخفاض نسبته 24.2% عن التوقعات السابقة، بسبب تراجع حجم الأرباح التشغيلية للشركات الناجم عن تباطؤ الصادرات بسبب الركود في الاقتصاد العالمي وصناعة أشباه الموصلات.ونفت الوزارة احتمال تخصيص ميزانية تكميلية إضافية لتغطية الانخفاض في عائدات الضرائب الوطنية.وقالت إن تأثير الانخفاض في العائدات الضريبية على معيشة الشعب والاقتصاد الكلي للبلاد سيكون محدودا للغاية.