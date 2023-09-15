كوريا تقدم مساعدات إنسانية إلى ليبيا

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قررت الحكومة الكورية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا التي تعرضت لخسائر ضخمة في الأرواح بسبب الفيضانات.وقالت وزارة الخارجية الكورية في موجز صحفي أمس الأحد إن الحكومة قررت تقديم مليوني دولار من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع نتائج الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا مؤخرا، وذلك عن طريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.وأعربت الوزارة عن أمل الحكومة الكورية في أن يساعد هذا الدعم في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي المتضرر من الفيضانات، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.وقد خلفت الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا يوم العاشر من سبتمبر الجاري أكثر من 11 ألف قتيل، و10 آلاف مفقود، في مدينة درنة.