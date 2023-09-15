كوريا الجنوبية تطور نظاما جديدا لصواريخ أرض - أرض التكتيكية

أعلنت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها ستقوم بتطوير نظام جديد لصواريخ أرض - أرض التكتيكية بدءا من هذا الشهر، وحتى شهر ديسمبر من عام 2027، بتكلفة مقدارها 290 مليار وون.وقالت إنه سيتم تحسين نظام الصواريخ الجديد من حيث المدى وقوة الاختراق، ليكون قادرا على ضرب الأنفاق الخاصة بالمدفعيات بعيدة المدى المنتشرة في أنحاء مختلفة من كوريا الشمالية بشكل فعال.وأضافت أنه سيتم تركيب النظام الجديد على مركبات من أجل تحسين قدرته على البقاء وتنفيذ العمليات العسكرية.وقال مسؤول في إدارة برنامج اقتناء الدفاع إن الإدارة ستبذل قصارى جهدها ليسهم نظام الصواريخ الجديد في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، وزيادة صادرات البلاد من المنتجات الدفاعية.