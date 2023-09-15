روسيا تقول إنها ستواصل تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية

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أكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" إن موسكو سوف تواصل تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية.وقال "لافروف" في لقاء تلفزيوني أمس الأحد إن روسيا لم تتبن العقوبات ضد كوريا الشمالية، بل تبناها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشددا على أن روسيا ستقوم بتطوير تفاعلات متساوية وعادلة مع كوريا الشمالية.يذكر أنه وسط تحركات روسيا لتعزيز التعاون العسكري مع كوريا الشمالية في أعقاب مباحثات القمة بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الأربعاء الماضي، أصبحت هناك مخاوف من أن تجارة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية ستكون انتهاكا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ.ومن جهة أخرى، صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي "ألكسندر كوزلوف" بأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الحكومية بين روسيا وكوريا الشمالية في بيونغ يانغ في شهر نوفمبر القادم.وأضاف أنه يتم حاليا إجراء رحلات جوية تجريبية بين البلدين، بحيث تنطلق بشكل رسمي قريبا.