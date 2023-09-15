تأكيد الحكم بسجن النائب البرلماني المعارض تشيه كانغ اوك

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تم تأكيد الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على النائب البرلماني "تشيه كانغ اوك" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي اتهم بتزويد ابن وزير العدل السابق "تشو كوك" بشهادة تدريب مزورة.وبهذا سيفقد النائب "تشيه" حقه في الترشح للانتخابات، كما سيفقد مقعده في البرلمان، بناء على قانون الانتخابات الرسمية العامة وقانون البرلمان، اللذين يحرمان نواب البرلمان من حق الترشح في حالة تأكيد الحكم عليهم بالسجن أو أكثر من ذلك، وحتى انتهاء فترة العقوبة.وأكدت المحكمة العليا اليوم الاثنين حكم محكمة الاستئناف بسجن النائب "تشيه" لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة عرقلة الأعمال.وكان النائب "تشيه" قد تم اتهامه بسبب إصداره شهادة تدريب مزورة لابن وزير العدل السابق "تشو كوك" في شهر أكتوبر من عام 2017 خلال عمله محاميا في شركة "تشونغ ميك" القضائية، وذلك من أجل استخدامها في امتحان القبول في كلية الدراسات العليا.