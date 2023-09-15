إيران تقول إنه سيتم الإفراج عن أصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية

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قالت الحكومة الإيرانية إنه سيتم الإفراج عن أصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين أن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية سوف تكون في حوزة إيران، الأمر الذي سيؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل سجناء تشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة سجناء أمريكيين.وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل تنفيذ تبادل السجناء.وكان قد تم تجميد حوالي ستة مليارات دولار أمريكي من الأصول الإيرانية في البنك الصناعي الكوري وبنك "اوري"، بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في عام 2018 من خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.