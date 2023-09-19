سيول تتهم موسكو بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه من المرجح أن تكون روسيا قد انتهكت عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية من خلال تقديم طائرات بدون طيار كهدية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأوضح مسؤول في الوزارة أمس الاثنين أن توفير طائرات بدون طيار إلى كوريا الشمالية من المرجح أن يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحظر التوريد المباشر وغير المباشر لجميع الآلات الثقيلة والمعدات الصناعية ومركبات النقل إلى كوريا الشمالية. وشدد المسؤول على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستصدر تحذيرا صارما ضد الأعمال التي تهدد بشكل خطير الأمن القومي وتنتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع تعزيز التعاون ذي الصلة مع الدول الحليفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل اتخاذ تدابير للرد.وجاءت هذه التعليقات بعد أن قالت وكالة "إن كي نيوز"، وهي وسيلة إعلامية يقع مقرها الولايات المتحدة وتغطي أخبار كوريا الشمالية، وأيضا وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن "أوليغ كوزيمياكو"حاكم منطقة "بريمورسكي كراي" قد قدم لكيم جونغ أون ست طائرات بدون طيار ونظام للتحكم في الطائرات بدون طيار وسترات واقية من الرصاص، كهدايا عندما زار كيم تلك المنطقة.