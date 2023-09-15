يون يطلب الدعم في نيويورك لمساعي بوسان لاستضافة الإكسبو

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عددا من مؤتمرات القمة مع بعض قادة دول العالم بعد وصوله إلى نيويورك أمس الاثنين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار مساعيه لحشد الدعم لمحاولة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في مدينة بوسان.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل يون والوفد المرافق له في مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك صباح أمس، ومباشرة بعد وصوله، عقد الرئيس الكوري سلسلة من القمم الثنائية مع قادة كل من سريلانكا وسان مارينو ومونتينغرو والدانمارك وجمهورية التشيك وبوروندي وتركمانستان، سعيا للحصول على الدعم لمدينة بوسان من أجل استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030.وخلال اجتماعه مع الرئيس السريلانكي "رانيل ويكرمسينغ" بعد ظهر أمس، طلب يون الدعم لاستضافة المعرض، وتبادل الجانبان الآراء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية. وأعرب يون عن أمله في أن تتعاون الدولتان في مجالات التنمية والعمل والاستجابة لتغير المناخ والتجارة والاستثمار بهدف إقامة مشاركة طويلة الأمد. وقال يون إن كوريا الجنوبية ستواصل البحث عن مشروعات تعاونية تسهم في خلق فرص عمل للشباب، مثل مركز التدريب المهني، مع سريلانكا. وقرر الجانبان الإسراع بإبرام اتفاقية تعاون ثنائية بشأن تغير المناخ، والتي يجري التفاوض بشأنها حاليا.وبعد ذلك عقد الرئيس يون قمة مع "أليساندرو سكارانو" و"أديل تونيني"، رئيسيْ سان مارينو، جيث ناقشوا التعاون الثنائي في المجال السياحي.وخلال رحلته التي تستغرق ستة أيام، يخطط يون للمشاركة في محادثات قمة مع أكثر من 30 من قادة الدول المشاركة في محاولات في اللحظات الأخيرة للترويج لمساعي بوسان لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، قبل القرار المتوقع من قبل لجنة الإشراف ذات الصلة في شهر نوفمبر القادم.