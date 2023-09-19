الزعيم الكوري الشمالي يعود إلى بلاده بعد اختتام زيارته إلى روسيا

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رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية رفعتها شركة الطاقة النووية الأمريكية "وستنغهاوس إلكتريك" من أجل منع شركة حكومية كورية جنوبية من تصدير محطات الطاقة النووية. ورفضت المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة أمس الاثنين الدعوى المرفوعة من قبل شركة "وستنغهاوس"، لأنها قبلت مطالبة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، وحكمت بأن الشركة الأمريكية ليست لديها سلطة لرفع دعوى لتطبيق الفصل 10 من القسم 810 من القانون الأمريكي للأنظمة الاتحادية. وكانت شركة "وستنغهاوس" قد رفعت دعوى قضائية في أكتوبر من العام الماضي أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، والشركة الأم، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، سعيا إلى منع تصدير المفاعل النووي "إيه بي آر 1400" من قبل الشركة الكورية إلى بولندا. وزعمت الدعوى أن تصميم المفاعل "إيه بي آر 1400" يتضمن ملكية فكرية مرخصة لشركة "وستنغهاوس"، وهو ما يتطلب الحصول على إذن منها قبل نقله إلى بولندا. وفي ذلك الوقت، استشهدت شركة "وستنغهاوس" بالمادة 810، التي تحدد بعض تقنيات محطات الطاقة النووية على أنها تخضع لضوابط التصدير وتفرض التزاما بالحصول على تصريح أو إبلاغ وزارة الطاقة عند نقلها إلى دولة أخرى. وردا على ذلك، رفعت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية دعاوى مضادة في الولايات المتحدة لإجبار "وستنغهاوس" على سحب القضية، مؤكدة أن قانون الطاقة النووية الأمريكي المعني يمنح سلطة إنفاذ القانون حصريا للمدعي العام الأمريكي، وليس للكيانات كوسيلة للمطالبة بالحقوق من خلال دعوى قضائية.