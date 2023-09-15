بايدن يشكر كوريا على المساعدة في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين من إيران

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وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الشكر لكوريا الجنوبية ودول أخرى لدورها في المساعدة على إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لدى إيران.وقال بايدن في بيان أصدره أمس الاثنين إن خمسة مواطنين أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران قد عادوا أخيرا إلى وطنهم، وقدم الشكر لكل من كوريا الجنوبية وقطر وعُمان وسويسرا للمساعدة في إطلاق سراحهم.وقدم بايدن شكرا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، اللذيْن ساعدا في تسهيل الاتفاق مع إيران على مدار أشهر عديدة من الجهود الدبلوماسية الأمريكية الحثيثة.وفي بيان منفصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أيضا عن تقديره لكوريا الجنوبية لمساعدتها في إطلاق سراح السجناء الأمريكيين، وقال إن واشنطن تشكر سيول على تنسيقها الوثيق ومشاركتها.وجاءت هذه التصريحات بعد إطلاق سراح خمسة أمريكيين من إيران أمس الاثنين ضمن صفقة تبادل تم بموجبها أيضا إطلاق سراح خمسة إيرانيين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية كانت محتجزة في بنوك كورية بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.